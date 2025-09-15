Diputado Astorga pide esperar segunda vuelta para definir presidencia en el Legislativo

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, afirmó este lunes que la conformación de las directivas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores deberá definirse a través del consenso entre las distintas bancadas, una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

“Entiendo que a través del consenso debemos decidir en plancha cuál va a ser la directiva en Diputados y en el Senado. Entonces es necesario esperar qué va a ocurrir en este caso en la segunda vuelta y, después de eso, veremos los consensos correspondientes para decidir quiénes van a tomar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, señaló el legislador en conferencia de prensa.

Astorga remarcó que actualmente ninguna fuerza política cuenta con mayoría suficiente para definir unilateralmente la directiva de la Asamblea Legislativa, por lo que el diálogo y los acuerdos interbancadas serán fundamentales.

“No existe la mayoría de parte de ninguna bancada, por tanto, tienen que haber consensos de las bancadas porque se debe garantizar gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa”, subrayó.

El diputado concluyó que el objetivo de su propuesta es asegurar un clima de estabilidad política y gobernabilidad, fortaleciendo el rol del Legislativo en coordinación con el próximo Gobierno.

