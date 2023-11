Doble juzgamiento: Sosa busca su libertad por los casos Prestín e Ítem Fantasmas

Pasadas las 8:30 de este viernes 24 de noviembre, se instaló la doble audiencia de cesación a la detención preventiva de la exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, en el Palacio de Justicia de la capital cruceña. Sosa, detenida por los casos Prestín e Ítems Fantasmas, expresó que su privación de libertad es ilegal y manifestó su esperanza de recuperarla.

“Solo pido que se pueda atender mi salud y pueda defenderme en libertad. Hace dos años que estoy en Palmasola, dentro de 20 días se cumplen 2 años, no tengo sentencia, no he ido a ningún juicio, estoy con detención preventiva, la ley y la Constitución Política del Estado (CPE) indican 6 meses, estoy detenida de forma ilegal”, señaló Sosa antes de ingresar a su audiencia.