Don Basilio padece diabetes y está en el bloqueo, ya casi no tiene medicina

Cochabamba, Bolivia

En el quinto día de bloqueo en la carretera al oriente del país, cientos de personas están perjudicadas con la radical medida de presión, piden que se habiliten las vías para poder circular y llegar a sus destinos.

Don Basilio Rivas de 75 años se encuentra en el bloqueo desde el lunes 22 de enero, no puede moverse porque está delicado de salud, padece diabetes y requiere atención médica, ruega por un cuarto intermedio.

“Padezco de la enfermedad de diabetes y próstata, mis pies se están hinchando, no puedo caminar (…) El doctor vino, me realizó una revisión, me dijo que mi azúcar está subiendo”, relató Don Basilio.