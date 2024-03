La Paz, Bolivia

Un abuelito que se dedica a la venta de boletos de lotería en la ciudad de La Paz, fue víctima de un hombre que se hizo pasar por un sobrino, y lo llevó con engaños hasta un edificio donde le robó todo lo que tenía.

“Yo incauto caí y le acompañé hasta ahí, y ahí me dopó y me dejó votado en el edificio”, dice la víctima.

Las cámaras de vigilancia de un edificio, lograron captar el momento en que el abuelito ingresa con otra persona, y de repente cae al piso, y no se levanta más, hasta que llega la ayuda.

El hombre lo había estudiado y se había hecho pasar por un sobrino que vivía en Argentina.

“Mencionó el nombre de un primo que ha muerto y su hija vive en Argentina, y me ha dicho que ella me mandó parcas de argentina, tío vamos a traer, tenemos un departamento me dijo”, añadió la víctima.