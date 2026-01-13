Dos adolescentes rescatadas tras ser engañadas con falsas ofertas de trabajo en Potosí

Dos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron rescatadas en la ciudad de Potosí tras ser víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, según informó el fiscal de distrito Gonzalo Aparicio.

“Las investigaciones van a profundizar si estamos frente a un grupo organizado dedicado a trata y tráfico de personas. Inicialmente, se logró la aprehensión de dos ciudadanos”, explicó Aparicio.

La principal implicada, Roxana Saigo Tabuada, de 37 años, ya cumple detención preventiva tras ser sindicada por captar a las menores y trasladarlas con engaños a un centro de diversión nocturna en Potosí.

En tanto, el segundo aprehendido sería el administrador del lugar, quien fue puesto a disposición judicial, aunque su participación “no alcanza a un grado de responsabilidad penal para este primer momento de la investigación”, indicó Aparicio.

Según las víctimas, el administrador incluso gestionó la salida pronta de las adolescentes al enterarse de que eran menores de edad.

Sobre la forma en que las menores fueron captadas, el fiscal señaló: “Usualmente ocurre que son identificadas por las captadoras a través de redes sociales, toman contacto con ellas y con engaños logran su traslado, ofreciendo trabajos como meseras con sumas cuantiosas de dinero”. En este caso, se ofrecieron 500 bolivianos por día, pero al llegar a Potosí, les quitaron sus pertenencias y comenzó el riesgo de explotación sexual.

Las adolescentes, provenientes de Sucre, están actualmente en un centro de acogida en Potosí, y se espera su reinserción familiar.

