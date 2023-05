Dudan de la veracidad del informe sobre muerte de Colodro y sostienen que fue un “asesinato con tortura”

Cargando...

En contacto con la prensa este miércoles 31 de mayo, el abogado Jorge Valda, representante legal de la familia de Carlos Alberto Colodro López, exinterventor de Banco Fassil, afirmó que su cliente habría sido víctima de un asesinato. Valda respondió al informe presentado la noche anterior por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el cual concluyó que el exfuncionario se había suicidado.

El letrado insistió en calificar el hecho como un asesinato y una tortura sufrida por Colodro, refutando las respuestas ofrecidas por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno sobre la muerte del exfuncionario.

“Ha sido un crimen violento. Sostenemos que es un crimen violento. Está muy apresurado (el ministro Eduardo del Castillo) en obtener una respuesta. Se ha realizado un examen grafológico en base a un cuaderno que decía su nombre, entonces, suponemos que es él. No ha pedido contraste, siquiera, de una nota que le hubiera escrito a la familia, a la esposa, a los hijos. No ha hecho un contraste siquiera con el billete de 20 bolivianos. Probablemente ahí se hubiera dado cuenta de que ahí está la firma del doctor Carlos Alberto Colodro López. Él es una autoridad en el que su firma está escrita en un billete de los bolivianos Es parte de la historia económica de los bolivianos. Lo hace ver como que estaba deambulando en un pasillo, lo hace ver como un sujeto no solamente que no sabía lo que estaba haciendo, sino como una persona que, estamos seguros, el plan siguiente para denigrar su nombre y apellido, y, probablemente, también el de su familia”, expresó.

Abogado de Colodro afirma que fue víctima de un asesinato y critica informe del ministro de Gobierno

Recordemos que, ayer martes 30 de mayo, en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Del Castillo, apoyado por videos, imágenes y la supuesta carta póstuma dejada por el extinto interventor, concluyó que Colodro se suicidó.

Valda también cuestionó la afirmación del ministro Del Castillo de que a Colodro le faltaba un testículo y un globo ocular, preguntando dónde se encuentran ambas partes del cuerpo. El jurista denunció la falta de respuestas por parte del ministro en este aspecto.

“El ministro de Gobierno ratifica lo que se había señalado, que (Colodro) no tenía un testículo. Y dice: 'sí, ha explotado en la caída', pero, ¿dónde está? No es que ha caído al vacío, no es que ha caído en un río y se lo ha llevado el agua. Ha caído en un espacio cerrado. Si un testículo revienta dentro de la bolsa escrotal o de los pantalones, tendría que estar en la ropa interior, o en la cercanía al cadáver ¿Dónde está el globo ocular? No nos ha dado una sola respuesta”, denunció Valda.

En relación al cierre del caso por parte del Gobierno nacional, Valda señaló “lo que no sabe y no ha entendido el señor Eduardo del Castillo, es que el no es la justicia, no es fiscal, no es juez, si el señor Eduardo del Castillo, es abogado tiene que entender que lo que hace la Policía es un trabajo accesorio a lo que hace el Ministerio Público, el querer hacer un informe a la rápida en menos de 48 horas sin tener material de contraste, nos demuestra que han sido las órdenes dadas al Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup) puede ser contrastado por un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero también es de la Fiscalía, para que una pericia tenga valor tiene que notificarse a la parte contraria para que pueda ofrecer con sus consultores o sus peritos privados, en este caso no se ha realizado una investigación transparente, se ha realizado una investigación unilateral del Ministerio de Gobierno”.

Asimismo, Jorge Valda pidió que muestren las imágenes de la cámara del piso 15 desde donde presuntamente se habría lanzado el interventor. “¿Por qué no nos muestra la cámara y la galería? Nos dice: 'se prende la luz y se apaga'. Es el edificio más costoso de Santa Cruz. La seguridad es la mejor que hay en Bolivia. Y, si no, vamos a preguntarles a los vecinos del piso 13 o 12 ¿Hay un punto ciego que las cámaras no puedan ver en ese edificio? La respuesta es que no hay punto ciego. Tendría que estar filmado”.

“El guardia de seguridad es un muchacho que estaba temblando y llorando de 22 o de 23 años, ese joven ha ido a decir algo que le han dicho que diga, pero ¿por qué no se lo ha citado al dueño de la empresa de seguridad?, concluyó el jurista.