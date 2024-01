Educación ratifica inicio de inscripciones sin incremento de pensiones

La Paz, Bolivia

Las inscripciones escolares para la gestión 2024 arrancarán este lunes 15 de diciembre, sin ningún tipo de incremento en las pensiones, así lo confirmó el ministro de Educación, Edgar Pary.

“El día lunes arrancan las inscripciones sin ningún incremento, ya veremos después si hay o no hay, pero nosotros vamos a ir informando, no puede haber un incremento de manera arbitraria, si hay (incremento) seguramente será establecido de manera conjunta , eso no significa que solamente hablaremos de incremento sino también hay que hablar de calidad educativa”, señaló el ministro en conferencia de prensa.

Pary dijo que todavía no se ha establecido algún incremento, aunque podría ser probable, sin embargo, dijo que el tema debe ser analizado en cada región, considerando que los costos y situación no es la misma en todos los departamentos.

“Nosotros hemos mantenido firme este tema, no estamos hablando en ninguna manera del incremento de las pensiones, hay una alta probabilidad, pero tenemos que analizar primeramente todo lo que es el funcionamiento de nuestras unidades educativas privadas, no es lo mismo los costos una unidad en Potosí que una de Santa Cruz, o que en todos los departamentos, (…) primeramente tenemos que hacer un análisis no solamente con Andecop, hay unidades educativas q no están afiliadas, y sólo Andecop nos pide incremento, pero los otros son más de servicio y que velan por la economía, pero hay que reunirnos”, añadió Pary.