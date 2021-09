Banco Mercantil Santa Cruz Sponsor Fundador de Billboard Bolivia, patrocinara el Concierto Respira y estará presente en la Alfombra Verde

Cargando...

El Banco Mercantil Santa Cruz Sponsor Fundador de Billboard Bolivia, la plataforma más influyente de música a nivel mundial de la mano de Piensa Verde, participará, este 5 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, del Concierto Respira y su Alfombra Verde, ambos eventos destinados a la recaudación de fondos para cubrir proyectos de gestión de fuegos, así como para concientizar a la población sobre dicha problemática e implementar procesos de forestación y/o reforestación.

La marca que llegó al país en el mes de marzo tiene como objetivo desarrollar la industria musical y promover la cultura boliviana dentro y fuera del país; difundiendo y comunicando lo mejor de la música a través de distintos medios y eventos, como Respira: un concierto que jamás se vio en nuestro país, y que unió por primera vez en el mismo escenario a Fabio Zambrana, Octavia, Chila Jatun, María Juana, Matamba, Bonny Lovy, Chris Syler, Andrés Barba, Corona, Gary Suárez, Electroshock, Adeli, Krapula, Luciel, Fran Alis, Jacob, Midnight Dreamers, y Odas.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz, nos sentimos muy contentos de apoyar este evento tan importante para la industria musical boliviana, cuyo propósito es la recaudación de fondos para una noble causa, al mismo tiempo, estamos muy orgullosos de patrocinar el Concierto Respira y estar presentes apoyando la Alfombra Verde, un proyecto que coincide con los valores que tenemos como institución, de cuidar el medio ambiente, a nuestras comunidades y concientizar a la población sobre los problemas medioambientales en los que es necesario actuar de manera inmediata”, afirmó la Gerente de Marketing del Banco Mercantil Santa Cruz, Andrea Urquidi.

Cargando...

El Banco Mercantil Santa Cruz, también realizó su aporte para conseguir la meta de este evento, que es recaudar un boliviano por cada hectárea de bosque quemada durante los incendios de los dos últimos años (2019 y 2020), esperando alcanzar un total Bs.2.100.000.

Por otro lado, a través de “Puedes Creer” – FundaciónMercantil Santa Cruz, en 2019 llevó a cabo la Campaña denominada “Juntos por nuestra Chiquitania”, con elobjetivo de recaudar fondos para trabajar en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, donde el Banco Mercantil Santa Cruz duplicó las donaciones realizadas por los Centavoluntarios, logrando recaudar un total de Bs. 596.194.

En ese sentido, el año pasado la entidad financiera firmó un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD), con el objetivo de impulsar y financiar proyectos precisamente enfocados a la recuperación del Bosque Seco Chiquitano. A través de dicho convenio se financió materiales y equipamiento en 11 proyectos ejecutados por cinco instituciones socias.Trabajaron de manera conjunta en el marco de “Laboratorio de Recuperación Temprana”, buscando mejorar la calidad de vida de más de 840 hogares en 25 comunidades rurales afectadas por los incendios.

Cargando...

Los proyectos se enfocan en: semillas forestales, cosecha de agua y producción biointensiva, mejoras de acceso al agua segura y seguridad alimentaria, formación de bomberos forestales, reducción de incendios forestales con manejo de silvopasturas con cercos eléctricos, restitución de fauna de especies polinizadoras, gobernanza inclusiva, energías limpias, restauración de medios de vida y restablecimiento de sistemas agroalimentarios.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us. 4.773 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.684 millones, tiene más de 815 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 298 millones, consolidándose como el banco más grande del país.