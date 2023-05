“El desafío de un niño de 12 años”: Luis Ángel trabaja como limpiaparabrisas para ayudar a su familia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un niño de tan solo 12 años llamado Luis Ángel Mora se enfrenta a un desafío inusual para su corta edad. Después de terminar sus clases en un colegio local, se dirige al 4to. Anillo de la avenida San Aurelio, donde espera pacientemente en el semáforo, con la esperanza de ganar unas monedas limpiando los parabrisas de los vehículos que se detienen en rojo.

El menor limpiaparabrisas en el semáforo del 4to. Anillo de la avenida San Aurelio.

Luis Ángel, quien tiene nueve hermanos, asumió esta responsabilidad para ayudar a su madre, quien lucha día a día para mantener a su numerosa familia. A pesar de su uniforme escolar impecable, el menor se dedica a esta labor con dedicación y empeño, como se puede observar en las imágenes captadas por el periodista de esta casa televisiva, Enrique Betancourt.

Sin embargo, no todo son facilidades para Luis Ángel. El video registrado muestra cómo en ocasiones es rechazado por algunos conductores que no valoran su esfuerzo y lucha por salir adelante. A pesar de estos obstáculos, el pequeño limpiaparabrisas no se desanima y sigue en su tarea, esperando poder ganar unas monedas para contribuir al bienestar de su familia.

La historia de Luis Ángel nos muestra la realidad de muchos niños que, a tan temprana edad, se ven obligados a buscar formas de sustento para ayudar a sus familias. Es un llamado de atención a la sociedad y a las autoridades para brindar apoyo a estos jóvenes, garantizando su educación y un futuro prometedor.

Esperamos que la historia de Luis Ángel Mora toque los corazones de quienes la leen y motive a una reflexión sobre la importancia de ofrecer oportunidades y apoyo a los niños que, como él, se enfrentan a circunstancias difíciles. Juntos, podemos marcar la diferencia en la vida de estos valientes pequeños y construir un futuro más justo y equitativo para todos.