Santa Cruz, Bolivia

Un impactante caso de violencia familiar y doméstica se registró en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. Según la denuncia, el agresor puso una pistola en el cuello de su pareja, quien había sufrido previamente abusos y maltrato.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó un operativo exitoso y detuvo al agresor el día martes, además de aprehender a dos personas que serán investigadas por otros delitos. Serán puestos ante un juez cautelar.

Un video grabado por un testigo muestra al agresor golpeando a la víctima en el rostro en dos ocasiones. Estas agresiones tuvieron lugar en plena luz del día y en una vía pública, lo que causó consternación en los vecinos de la zona.

La víctima, en declaraciones con la Red Uno, relató los momentos aterradores que vivió: "Me escapé. Él me tenía incomunicada, porque me quebró el teléfono y, a veces, me dejaba sin comida, encerrada en el cuarto, y eso se lo comenté a mi suegra, quien me aconsejó que me fuera". Continuó describiendo la agresión, diciendo: "Él apareció en una moto, me lanzó un puñete, me empujó y sacó un arma que puso debajo de mi cuello".