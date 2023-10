"El taxista pensó mal": Padre acusado de violar a su hijo afirmó que estaba borracho y que fue un malentendido

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El hombre acusado de presunta violación contra su hijo de tan solo 1 año y 5 meses habló desde celdas policiales. En sus declaraciones, afirmó que todo se trató de un malentendido por parte del chofer del taxi que lo terminó entregando a la Policía tras presenciar el ultraje.

Según su testimonio, en el momento del presunto incidente, se encontraba bajo los efectos del alcohol luego de haber estado compartiendo bebidas con un amigo. El acusado admitió haber olvidado ponerse la camisa antes de abordar el taxi, lo cual sugirió pudo haber llevado al conductor a interpretar erróneamente la situación.

"Yo no hice nada, solo estaba muy borracho porque estaba bebiendo con mi amigo y me olvidé ponerme la camisa, tal vez por eso el taxista pensó mal", declaró.

Asimismo, alegó que su intención era llevar al pequeño a la casa de su abuela, ya que, según sus palabras, su expareja, con quien está separado desde hace dos meses, no se presentó para recoger al niño. "Tengo problemas con mi esposa, estamos separados desde hace dos meses y ella me mintió y no llegó a la cita. Yo me estaba yendo a dejar a mi hijo donde su abuela porque no tenía donde dormir", dijo.

La impactante historia se desarrolló la madrugada del lunes, 30 de octubre, cuando el hombre abordó el taxi en compañía de su niño. En el transcurso del viaje observó que el sujeto, en estado de ebriedad y bajo efectos de sustancias controladas intentaba agredir sexualmente al menor, puesto que lo besaba y toqueteaba.

El conductor desvió el destino original del viaje y se dirigió directamente a una comisaría policial, donde entregó al sospechoso. “El acusado fue descubierto in fraganti por el mismo conductor, perpetrando la agresión al menor de edad”, dijo la fiscal asignada al caso.

El hombre fue condenado, la tarde de este martes, a 10 años de reclusión tras someterse a un procedimiento abreviado por el delito de sustancias controladas, puesto que, al momento de su aprehensión se le encontró casi un kilo de marihuana.

"Se encontró una sustancia color característico a Marihuana, razón por la cual, el caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para su respectivo proceso", dijo el efectivo asignado al caso.

Se prevé que este miércoles se lleve adelante su audiencia por el delito de violación agravada, el Ministerio Público pedirá su detención preventiva.