"Emotivo Encuentro": Joven secuestrado se reencuentra con su familia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Fueron 48 horas de angustia e incertidumbre en la familia Arrazola, luego de que su hijo que fungía como administrador del local de sus padres, fuera secuestrado la noche del sábado 29 de abril. En cámaras de seguridad se observa que son cinco antisociales que ingresaron encapuchados se lo llevaron a la fuerza.

Miguel Arrazola de 27 años, estaba en el local de Shinahota, cuando eran aproximadamente las 19:30, y los hombres ingresaron con armas de fuego y lo secuestraron. Personal de la policía luego de conocer el caso armaron un operativo para dar con su paradero.

Cuando el joven llegó a su hogar, su familia lo recibió en medio del llanto y no dejaron de abrazarlo. "La verdad muy feliz de tener a mi hijo de nuevo, acá con la familia (...) Al ver a mi hijo me siento muy feliz, agradezco a la Policía, al Ministro de Gobierno, la Fiscalía y al grupo de inteligencia, cuando mi hijo fue secuestrado pasé los peores momentos de mi vida", dijo en medio del llanto su padre.

"Era un monte un chaco, me tenían vendado desde el momento que me sacaron de mi casa, durante tres días estuve sin ver nada (...) Recién el día de hoy me retiraron la venda. Yo les pedía que me dejen hablar con mi mamá, para decirle que estoy bien, no me dejaban, sólo me golpeaban (...) Me dijo tu papá ha dicho a la prensa y policía, te vamos a matar ahora me decían, sólo me hablaban de matarme y me patearon en la cabeza, todo el cuerpo (...) Me botaron por Bulo Bulo durante la madrugada, me hicieron pasar ríos, pero un chaco, eran bolivianos. Un señor me ayudó a comunicarme con mi madre y ella me dijo que me comunicara con la policía, ellos me trajeron hasta mi casa", relató Miguel.

La madre del joven con lágrimas en los ojos agradeció a Dios y la Policía por la ayuda, por encontrar a su hijo, que estuvo secuestrado. "Primero que nada agradezco a Dios por regresarme a mi hijo con vida. Gracias a la prensa, Ministerio por toda la ayuda", declaró y abrazó a su hijo.

Cargando...

"La policía conformó su comité de crisis en coordinación con la familia, monitoreando la negociación que se ha llevado a cabo. Gracias a Dios esto ha llegado a un término feliz, todos los equipos que conformamos este comité, logramos este resultado (...) Con la información que lleguemos a tener se dará con el paradero de estos delincuentes", indicó el Comandante del Trópico, Cnl. Ronald Tapia.