Empresarios privados dan plazo de 72 horas a Soria y Leyes para renunciar

Cochabamba, Bolivia

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), junto a sus cámaras y asociaciones que la conforman, dieron a conocer la determinación de dar un plazo de 72 horas a la Gobernadora y al Alcalde para presentar sus renuncias.

Lamentó que a la fecha el departamento tenga 300 decesos a raíz de la Covid-19 y evidenció la falta de acciones por parte de las máximas autoridades del departamento, para subsanar esta situación.

“¿Qué pasó con el cementerio? ¿Qué se hizo con los sistemas de oxigenación? ¿Por qué no se preocuparon en cuidar a la población? Eso nos demuestra que no tenían y no tienen un plan. Lo peor de todo es que están sacrificando la economía de la región y de la gente”, señaló.