¿En qué momento los encuestados deciden por quién votar?

La Gran Encuesta Nacional de Red Uno consultó a los votantes si definieron por quién votarían varias semanas antes, una semana antes o lo harán el mismo día de la elección. ¿Qué respondieron?

Un 47,6% de los encuestados decidió su voto varias semanas antes de las elecciones, mientras que un 31,5% dijo que tomará una decisión el mismo día de los comicios. Por otra parte, quienes decidirán su voto durante la semana previa al 19 de octubre fueron un 31,5%.

Mira la programación en Red Uno Play