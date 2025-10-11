TEMAS DE HOY:
Captación de menor Inseguridad

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿En qué momento los encuestados deciden por quién votar?

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados.

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:59

Escuchar esta nota

 

La Gran Encuesta Nacional de Red Uno consultó a los votantes si definieron por quién votarían varias semanas antes, una semana antes o lo harán el mismo día de la elección. ¿Qué respondieron?

Un 47,6% de los encuestados decidió su voto varias semanas antes de las elecciones, mientras que un 31,5% dijo que tomará una decisión el mismo día de los comicios. Por otra parte, quienes decidirán su voto durante la semana previa al 19 de octubre fueron un 31,5%.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD