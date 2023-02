Encapsularán el penal de Chonchocoro por 3 días

Cargando...

La Paz

El director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este viernes que, los privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, solicitaron a través de un voto resolutivo un encapsulamiento por 3 días, con el fin de que reciban atención médica.

“Queremos informar a la población que el Centro Penitenciario de Chonchocoro, hoy nos hizo llegar un voto resolutivo, solicitando un encapsulamiento el 3, 4 y 5, empezando el día de hoy, sacrificando el día de sus visitas solamente buscando la atención médica”, manifestó Limpias.

El director Nacional de Régimen Penitenciario, señaló que estos 3 días llegará un equipo médico al centro penitenciario donde se realizará un rastrillaje con pruebas PCR, también llegarán médicos especialistas para hacer un barrido de todas las personas privadas de libertad que necesiten este tipo de atención.

Limpias señaló que, por ese hecho, esos tres días no habrá visitas, por lo que ninguna persona podrá ingresar a este centro. En el voto resolutivo, los reclusos habrían pedido, además, algunos medicamentos los cuales ya se hicieron llegar, sin embargo, no solo se los atenderá por pruebas de Covid, si no también se hará un barrido de tuberculosis y algunos otros padecimientos de los reclusos.

Dentro del voto resolutivo, los privados de libertad también expresaron su pesar por el asesinato del sargento, Domingo Chávez Condori, quien murió en medio de la balacera, suscitada tras la fuga del reo brasileño de alta peligrosidad Felipe Edvaldo Menezes, mismo que fue recapturado junto a sus cómplices.

