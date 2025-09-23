TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Limber Cruz

21ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Entre llanto y consternación, familiares exigen justicia por el asesinato de Limber Cruz en Beni

El abogado Limber Cruz fue acribillado en su vivienda en Guayaramerín. Su familia lo despidió en Cotoca y exige a las autoridades una investigación inmediata para esclarecer el crimen.

Naira Menacho

22/09/2025 20:11

Escuchar esta nota

Entre llanto, dolor y consternación, los familiares y amigos del abogado Limber Cruz le dieron el último adiós este lunes en el municipio de Cotoca. Fue acribillado el pasado sábado 20 de septiembre en Guayaramerín, Beni, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El féretro fue trasladado primero a la iglesia principal de Cotoca, donde se celebró una misa. Luego, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cementerio general, acompañado por una multitud que exigía justicia por su muerte.

 

 

El crimen en Guayaramerín

Limber Cruz fue asesinado a tiros en su propia vivienda. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad son ahora clave en la investigación que llevan adelante la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

https://www.reduno.com.bo/noticias/llego-en-una-motocicleta-y-disparo-video-muestra-el-momento-en-el-que-acribillaron-a-un-abogado-en-beni-2025921135355

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sospechosos detenidos ni posibles móviles del crimen. La familia exige celeridad en el proceso.

“Una persona trabajadora y llena de sueños”

“Llegó el momento más doloroso: despedirnos de él. Esperamos que la justicia del hombre se haga cargo y encontremos a las personas culpables. Lo vamos a recordar siempre como una persona cariñosa, trabajadora y llena de sueños”, declaró entre lágrimas Francia Sánchez, prima del abogado.

Dejó Cotoca buscando una vida mejor

Cruz había dejado Cotoca hace siete años para instalarse en Guayaramerín junto a su esposa y sus cuatro hijos, en busca de mejores oportunidades laborales. Ahora, sus hijos han quedado en la orfandad y su familia clama por justicia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD