Entre llanto, dolor y consternación, los familiares y amigos del abogado Limber Cruz le dieron el último adiós este lunes en el municipio de Cotoca. Fue acribillado el pasado sábado 20 de septiembre en Guayaramerín, Beni, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El féretro fue trasladado primero a la iglesia principal de Cotoca, donde se celebró una misa. Luego, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cementerio general, acompañado por una multitud que exigía justicia por su muerte.

El crimen en Guayaramerín

Limber Cruz fue asesinado a tiros en su propia vivienda. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad son ahora clave en la investigación que llevan adelante la Policía Boliviana y el Ministerio Público. https://www.reduno.com.bo/noticias/llego-en-una-motocicleta-y-disparo-video-muestra-el-momento-en-el-que-acribillaron-a-un-abogado-en-beni-2025921135355 Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sospechosos detenidos ni posibles móviles del crimen. La familia exige celeridad en el proceso. “Una persona trabajadora y llena de sueños” “Llegó el momento más doloroso: despedirnos de él. Esperamos que la justicia del hombre se haga cargo y encontremos a las personas culpables. Lo vamos a recordar siempre como una persona cariñosa, trabajadora y llena de sueños”, declaró entre lágrimas Francia Sánchez, prima del abogado. Dejó Cotoca buscando una vida mejor Cruz había dejado Cotoca hace siete años para instalarse en Guayaramerín junto a su esposa y sus cuatro hijos, en busca de mejores oportunidades laborales. Ahora, sus hijos han quedado en la orfandad y su familia clama por justicia. Te puede interesar: Último adiós al abogado Limbert Cruz, que murió acribillado en Beni

