Santa Cruz, Bolivia

En un incidente impactante que dejó conmocionada a la comunidad educativa de Santa Fe, Santa Cruz, 18 niños en edades entre 7, 10 y 12 años del segundo grado de primaria de un colegio fueron brutalmente golpeados en las nalgas y espalda con un fierro por un profesor suplente. Los padres de las víctimas presentaron denuncias formales, y la Policía se encuentra en busca del agresor.

Los menores, que ahora presentan marcas visibles y en algunos casos cojera, fueron víctimas de la presunta violencia física ejercida por el profesor reemplazante. Los hechos salieron a la luz cuando los niños mostraron los evidentes signos de maltrato.

“Llegué al colegio y encontré a mi hija llorando. Le pregunté qué había pasado y me contó que su profesor le había pegado. Fui a buscar al profesor, que resultó ser un reemplazo, y al reclamarle, me dijo que no les pegó fuerte y que mi hija estaba haciendo mucho escándalo por nada”, relató una madre al portal Infoyapacaní.