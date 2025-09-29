"Están con miedo, temen represalias”, dice abogada de víctimas tras intento de robo

Tras un violento intento de robo registrado el viernes 26 de septiembre en la zona del Mechero, en el Plan 3000, la abogada defensora de las víctimas, menores de edad, informó que el acusado fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

La jurista explicó, ante las cámaras el programa El Mañanero, que el acusado fue imputado por el delito de tentativa de robo agravado, luego de haber sido sorprendido en flagrancia mientras intentaba despojar de sus pertenencias a un estudiante con un arma blanca.

"La autoridad del control jurisdiccional ha determinado la detención preventiva del imputado por 120 días", señaló.

La abogada también destacó que el caso se sustentó con pruebas contundentes, entre ellas videos del momento del asalto, en los que se puede ver claramente al agresor interceptando a los estudiantes y forcejeando con una de las víctimas. "Hay pruebas que demuestran con probabilidad que el imputado es el autor del hecho", afirmó.

Consultada sobre el estado de los adolescentes, la abogada manifestó su preocupación.

“Están con miedo, conternados, al igual que sus familias. Incluso, una vez concluida la audiencia, se retiraron rápidamente por temor a represalias", indicó.

Finalmente, aclaró que no se descarta la participación de otros implicados en el hecho, aunque hasta el momento el proceso de investigación se centra en un solo detenido.

Mira la programación en Red Uno Play