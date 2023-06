"Este sujeto debería pudrirse en la cárcel", dijo el padre del pequeño José Andrés

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasaron seis días, de intensa búsqueda y rastrillaje en la localidad de Santa Fe, fue alrededor de las 21:00 de este miércoles 21 de junio que personal policial, que estaba acompañado por canes adiestrados, encontraron el cadáver del niño de nueve años, José Andrés Serrudo Vargas, en medio de matorrales y enterrado.

El personal policial de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó el levantamiento del cuerpo sin vida y en primera instancia, lo trasladaron hasta la morgue de Yapacaní. La familia se enteró de la noticia luego de unos minutos.

La desesperación hizo presa de los padres quienes se dirigieron hasta la morgue para tener más información y comprobar si era su pequeño hijo. La madre no soportó el el hecho y en compañía de otros comunarios, trató de confrontar al presunto infanticida.

"Seguró siguió a mi hijo, él no subía a cualquier motocicleta, no sé cómo le habrá convencido. Yo lo conocía de vista, su esposa vende fruta, nosotros le preguntamos y ella nos dijo que no lo vio. Este hombre fue preso en dos ocasiones, por el delito de violación. ¡No sé porque estaba libre, debería pudrirse en la cárcel!", dijo a la prensa el padre de José Andrés, Anastacio Serrudo.

El padre dijo que su hijo habría sido capturado en el trayecto que hacía al colegio,