“Estoy formalizando la denuncia porque esto no se puede quedar así, los doctores quieren lavarse las manos”,

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La madre del bebé que trágicamente perdió la vida durante una cesárea de emergencia en el Hospital de la Mujer "Percy Boland" de Santa Cruz, decidió presentar una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en busca de justicia por lo ocurrido.

Con profundo dolor y determinación, la madre expresó: “Recién estoy sentando la denuncia porque esto no se puede quedar así. Como este es el segundo bebé y el segundo caso, no lo puedo dejar así. Eso es negligencia por parte de los doctores que quieren lavarse las manos. Yo quiero justicia”.

La madre relató que, durante su tiempo de internación, se le realizó monitoreo constante y que el bebé parecía estar en excelente estado de salud. Sin embargo, al momento del nacimiento, los médicos dejaron de proporcionarle información. “Ya no me dieron ninguna información ni nada, solo me preguntaban si estaba bien o si tenía fiebre”, agregó.

La noticia de la muerte de su bebé le llegó abruptamente cuando la Felcc intervino. La madre acusa a los médicos de intentar evadir responsabilidades y de no brindarle ninguna explicación sobre las posibles causas del fallecimiento de su hijo. Con determinación, decidió presentar la denuncia en busca de justicia y para que se esclarezcan los hechos.

El abogado de la víctima, Rajiv Echalar, anunció que se presentará una denuncia por homicidio culposo para que se inicie una investigación transparente a cargo de la Policía Boliviana y la Fiscalía. Echalar mencionó la existencia de supuestos audios filtrados de funcionarios internos de la Maternidad, quienes, cansados de las situaciones irregulares, han decidido hacerlos públicos. Estos audios, presumiblemente auténticos, se espera que sean sometidos a un proceso de verificación durante la investigación.

“Consideramos que estas situaciones deben aclararse en un proceso donde se respeten las garantías de las personas involucradas, para que así nosotros tengamos mayor información y mi clienta pueda tener certeza de que su hijo y ella fueron atendidos debidamente como corresponde”, concluyó el jurista.