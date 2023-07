Estudiantes volverán a clases con horario escolar de invierno diferenciado por departamentos

Bolivia

A partir del lunes, los estudiantes de los departamentos del valle y oriente retornarán a clases con horario normal, mientras que los de los departamentos altiplánicos mantendrán el horario de invierno, informó este sábado el ministro de Educación, Edgar Pary.

Tras tres semanas de receso escolar, este 24 de julio los estudiantes de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca retornarán a las aulas con horario de invierno debido a que las bajas temperaturas continúan en estas regiones.

Desde el Ministerio de Educación recomendaron a los padres de familia enviar a los estudiantes a sus unidades educativas abrigados para evitar los resfríos.

El uso de uniformes no es obligatorio y los estudiantes pueden acudir a sus establecimientos educativos abrigados ante las bajas temperaturas en esta estación del año. Según lo establecido en el artículo 42 de la Resolución Ministerial 0001/2023 numeral I: “El uso de uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio no es obligatorio y no impide el ingreso a clases”.