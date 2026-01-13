Estudio técnico de la Alcaldía llevará al Concejo a una sesión extraordinaria por pasaje

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, aclaró que la tarifa del pasaje del transporte público aún no ha sido establecida y que la decisión final depende de la Alcaldía.

“Estamos a la espera de que el Ejecutivo Municipal envíe al Concejo el estudio técnico actualizado con la propuesta del precio del pasaje”, explicó Medrano. Aclaró que el Concejo no tiene la facultad de fijar la tarifa, sino únicamente de aprobar o rechazar la propuesta que remita la Alcaldía.

El presidente del Concejo señaló además que algunos vecinos han generado confusión, afirmando que el Concejo definirá la tarifa de manera directa, lo cual no es correcto.

“El Consejo Municipal no origina tarifa. La tarifa va a salir de la Alcaldía y será enviada al Consejo para su revisión”, insistió.

Respecto a los posibles ajustes en el costo del pasaje, Medrano afirmó que se mantiene firme en que no debería superar los tres bolivianos, e incluso podría bajar en algunas rutas.

“Exigiremos el estudio técnico para que las rutas del primer, segundo, tercer y cuarto anillo, que sabemos que no invierten en mantenimiento, puedan reducir su precio a dos bolivianos”, indicó.

Sobre los plazos, el presidente del Concejo explicó que si el estudio técnico llega en los próximos días, se convocará a una sesión extraordinaria para tratar el tema. “Si todo sale bien, hasta jueves o viernes podríamos aprobar la tarifa sugerida por la Alcaldía”, concluyó.

