'Evistas' anuncian rechazo a las leyes de créditos y piden voto nominal

Bolivia

Gualberto Arispe, diputado del MAS del ‘ala evista’, dio a conocer que la postura de todos los diputados evistas será rechazar todos los proyectos económicos que intenten ser aprobados en la Asamblea Legislativa por los diputados del ‘ala arcista’. Arispe propuso que el ‘voto sea nominal y de cara al pueblo’, para transparentar la votación.

Arispe, denunció que los diputados arcistas, que están en la misma línea del presidente de la cámara de diputados Israel Huaytari, intentan aprobar el proyecto de ley económico siendo minoría.

“Queremos que la votación sea nominal y de cara al pueblo. Ellos piden voto secreto y no estamos de acuerdo. Con un voto nominal podremos probar que somos mayoría”, afirmó.

“Ellos no están respetando el acuerdo. Nosotros dijimos que, si no se trata primero la ley 073 y 075 que trata de la cesación de los magistrados, no vamos aprobar ningún proyecto”, enfatizó el diputado.

En este sentido indicó que, al no lograr un consenso, según la normativa, el proyecto de ley debe ser archivado y podrá ser tratado nuevamente en la siguiente legislatura.

“Intentamos plantear una reunión para tratar los temas intercalados, pero ellos (diputados arcistas) no quieren escucharnos. No quieren tratar las leyes antiprórroga”, dijo Arispe.

El jueves 29 de febrero, se realizó una vergonzosa sesión en la Asamblea Legislativa, donde se registraron puñetes, patadas e insultos entre los diputados arcistas, evistas y la oposición, empantanando nuevamente el tratamiento de los proyectos económicos.

A casi un mes de haber iniciado el tratamiento de las leyes, solo se han realizado 4 sesiones e innumerables cuartos intermedios.

