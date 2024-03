La Paz, Bolivia

Continúa la emergencia en la ciudad de La Paz, debido a las fuertes lluvias que provocaron el desborde de los ríos Huayllani y Kellumani en la zona sur, y las familias continúan tratando de recuperar algunas de sus pertenencias.

La familia de Don David, dueño de un taller mecánico, se vio gravemente afectado por el desborde del agua y el ingreso de lodo, toda la parte baja de la casa fue afectada.

Su esposa, en medio de lágrimas, cuenta que rápidamente subieron a sus hijos a la parte superior de la casa, para que puedan sobrevivir, además Don David recordó que un suceso como este no ocurría hace como 20 años atrás.

“Toda mi cocina estaba nadando como pato en el agua, no sabíamos que hacer, mas ante no ha pasado, hace 20 años, los muebles ya no sirven”, añadió el vecino.