Fiscalía informa de tres aprehendidos por la muerte del viceministro Ticona y revela resultados de la autopsia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles 28 de febrero, se conoció el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del viceministro de Transportes, Israel Ticona. Según el informe médico forense, las causas de su trágico fallecimiento fueron atribuidas a un traumatismo craneoencefálico abierto, informó la fiscal Marioly Torrez. Añadió que se han iniciado dos investigaciones de manera inmediata desde que se tuvo conocimiento del suceso. El Ministerio Público, activando todas las diligencias investigativas pertinentes, busca identificar a los responsables detrás de este lamentable incidente.

El caso, inicialmente abierto por el delito de Lesiones Graves, Leves y Homicidio en Accidente de Tránsito, ha llevado a la aprehensión de tres personas con fines investigativos.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Rider Mariaca Montenegro, quien se trasladó hasta Cuatro Cañadas para realizar la inspección del lugar donde se registró dos hechos de tránsito en el que perdieron la vida el viceministro Ticona Castro y una persona particular, señaló que se investigan dos incidentes de tránsito, ambos en plena etapa de investigación. “Se encuentran aprehendidos el chofer del viceministro, así como los conductores de los otros vehículos involucrados en los incidentes”, afirmó.

En referencia al segundo accidente, donde perdió la vida un ciudadano que manejaba solo, Mariaca aseguró que se están llevando a cabo las diligencias necesarias para entregar el cuerpo a sus familiares.

Además, se informó que la Policía Boliviana ha presentado una denuncia de oficio relacionada con el caso, la cual está siendo analizada por la Fiscalía.

Cargando...

Finalmente, el fiscal Mariaca aclaró que, hasta el momento, no se han emitido órdenes de aprehensión relacionadas con los bloqueos en la ruta a la Chiquitania. No obstante, el Ministerio Público no descarta iniciar una investigación al respecto.