Gabinete aprueba anteproyecto de ley para regular procesos contenciosos y administrativos

La autoridad precisó que la propuesta normativa establecerá plazos, reglas claras para la presentación de pruebas y recursos disponibles durante el desarrollo de estos procesos.

Hans Franco

20/08/2025 18:07

La Paz

El gabinete de ministros aprobó este miércoles un anteproyecto de ley destinado a regular y agilizar los procesos contenciosos y administrativos en el país, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas e imponer sanciones de manera más eficaz, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

“En la sesión de gabinete se ha aprobado un proyecto de ley respecto a los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, que es una forma también de cobrar las deudas de parte del Estado”, explicó Saravia en conferencia de prensa.

La autoridad precisó que la propuesta normativa establecerá plazos, reglas claras para la presentación de pruebas y recursos disponibles durante el desarrollo de estos procesos. De esa manera, se garantizará a las partes involucradas seguridad jurídica dentro del marco de la legalidad.

Actualmente, los procedimientos en esta materia se encuentran regulados únicamente por instructivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin rango de ley. “Para nosotros es importante darle legalidad porque el beneficio lo va a tener tanto el Estado como las partes involucradas”, subrayó la ministra.

Saravia también destacó que la norma permitirá a las personas procesadas recurrir en caso de no estar de acuerdo con un fallo, fortaleciendo así las garantías procesales.

Asimismo, indicó que con la actualización y ajuste de plazos se reducirá la carga económica y administrativa que implica la obligación de renovar información cada seis meses. “Con esta modificación, los procesos tendrán mayor seguridad jurídica y una conclusión más expedita”, concluyó.

 

