General Russo sobre explosión: “Bomberos estuvieron expuestos a 1.000 grados de temperatura”

La explosión registrada el pasado martes en un silo de una empresa maderera ha dejado a varios bomberos de la Policía heridos, según informaron las autoridades. Investigaciones preliminares determinaron que la deflagración se produjo debido a la acumulación de gases en un ambiente cerrado, generando temperaturas superiores a 1.000 grados.

El general de la Policía Augusto Russo visitó este jueves a los efectivos hospitalizados y señaló que, pese a que los bomberos contaban con trajes antiflama completos —que incluyen casco, visor, guantes, chaleco, pantalón y botas—, las condiciones del incendio fueron extremas y los llevaron a sufrir quemaduras graves.

Entre los afectados, el sargento Abel Isaac Chilca Marca se encuentra en una intervención quirúrgica para la limpieza de quemaduras, mientras que el sargento Ronald Rodrigo Quelca Batista presenta lesiones más leves y se encuentra estable.

Russo añadió que los informes e imágenes del hecho muestran que las quemaduras fueron consecuencia directa de un fenómeno físico-químico impredecible, generado por la acumulación de gases inflamables en el silo.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas de la deflagración y reforzar protocolos de seguridad en incendios de este tipo.

