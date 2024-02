Gobernación: "Se identificó el desembolso de Bs 5 millones por avance de obra sin informe fiscal"

Cargando...

Santa Cruz

Un desembolso de más de Bs 5 millones por avances parciales de obras, es una de las principales observaciones que llamó la atención en el informe de auditoría realizada por la nueva administración de la Gobernación.

Carlos Eduardo Correa, secretario de Justicia dio a conocer que en el informe de confiabilidad se registra el desembolso de este monto (Bs 5 millones), sin existir los documentos que avalen el avance de las obras.

“Para ir realizando los desembolsos, se necesita un informe de avances de obra, avalado por un fiscal. En este sentido, se han realizado los pagos sin que exista un informe del fiscal de obras”, sostuvo Correa.

En este sentido, Efraín Suárez, ex asesor de Gestión de la Gobernación, indicó que existe un fiscal de la Gobernación, que supervisa el avance de obras mediante planillas. "Si la planilla no está de acuerdo con la realidad, entonces hay una responsabilidad del fiscal y no de la gestión del gobernador Camacho", señaló Suárez.

Otro tema que llamó la atención fue la contratación de 940 personas eventuales que fueron empleadas en enero, una cifra mayor a la realizada años atrás.

“Existen 850 carpetas que aún continúan en revisión en Recursos Humanos, ni siquiera pasaron un filtro para cumplir los requisitos, es por eso que no se realizó el pago”, afirmó el secretario de Justicia.

El funcionario, dio a conocer que, según la auditoría, más del 53% del presupuesto se destina solo a pagar Recursos Humanos, por lo que se realizará un informe real y específico económico de la Gobernación para evaluar qué acciones tomar con respecto al nuevo personal.

“No queremos hablar de despidos, pero si tres personas que están contratadas para hacer un trabajo y solo una de ellas lo realiza, entonces solo una deberá quedarse”, explicó.

La mañana de este martes 27 de febrero, se dio a conocer el informe de auditoría realizado a la gestión del Gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro. El informe detalla 40 irregularidades, por lo que, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, pidió a la Unidad de Transparencia de la Gobernación que inicie las investigaciones para evaluar el grado de responsabilidad de los funcionarios (civil, administrativa o penal).

