Hallan dos vehículos robados, varias placas y autopartes en una casa de El Alto

El Alto

El director de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) El Alto, coronel Mario Flores, informó este martes que la policía intervino una casa ubicada en la zona Chijimarca del distrito número 8 de la urbe alteña, donde se halló dos vehículos robados, varias placas y autopartes.

El hallazgo de este inmueble, donde se encontraban vehículos sustraídos, se produjo después de que el dueño del motorizado dejará su celular dentro de su auto, el GPS estaba encendido, posteriormente el dueño de este vehículo logró dar con el inmueble.

“El día viernes robaron el motorizado y los dueños no sentaron ninguna denuncia, fue en una feria si no me equivoco que es en Villa Adela, el mismo dejó su celular en el interior, dio con el celular para posteriormente dar parte a la policía”, aseveró Flores.