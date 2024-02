La Paz, Bolivia

En la parte posterior de la zona de Jinchupalla, donde el talud cerró el acceso a varias viviendas, vecinos también ven con preocupación los perjuicios que dejó el talud, uno de ellos nos cuenta que estaba a punto de ir a trabajar y tuvo que abandonar su vehículo al notar el deslizamiento de tierra.

“En mi vehículo estaba saliendo yo a trabajar, estaba saliendo ya del parqueo cuando me encontraba más allá y cayó el cerro, lo deje el auto y me salvé, primero es la vida antes que todo, había un auto que estaba parqueado más allá, y los dos autos han sido tapados por el cerro”, dijo uno de los vecinos que logró salvarse.

El hombre explicó que todavía existe preocupación de que la tierra pueda ceder aún más, por lo que esperan que no se registren más lluvias.

“Es lamentable lo que nos está pasando, esta mañana se ha caído el cerro, ha tapado la calle que tenemos como salida hacia la vía principal , estamos preocupados, esperemos que no llueva”, añadió el vecino.

Aunque en la zona están desplegadas brigadas municipales, los vecinos están desesperados, y piden comprensión, pues exigen el poder ingresar hasta sus viviendas.

“El alcalde ha venido a tratar de solucionar, los vecinos estamos preocupados y no entienden nuestro estrés, el riesgo es alto, nos dicen que no estamos en peligro pero aun así no estamos tranquilos”, dijo el vecino.