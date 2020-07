Hospital del Norte: Aplican llamadas y videollamadas entre un paciente Covid y su familia

Cargando...

La Paz, Bolivia

La licenciada en Enfermería parte del personal de salud del Hospital del Norte, Reimy Rodriguez, en entrevista con El Mañanero explicó sobre una iniciativa implementada en dicho nosocomio para que pacientes con Covid-19 y sus familiares puedan comunicarse. Se trata de realizar llamadas o videollamadas.

“La pandemia nos ha cambiado en todo sentido, la manera de ver la situación de la distancia de la familia y el paciente entonces a raíz de eso ya hemos empezado hacer las videollamadas con todos los pacientes que tenemos aquí en el hospital”, aseveró Rodríguez.

Relato que existen situaciones muy complejas, incluso de pacientes que ante la situación de su salud realizan una última llamada con un ser querido solo para despedirse.

“Hemos sido los primeros en poder abrir como Hospital del Norte para atención en pacientes Covid, es no alejarle de la familia, ese paciente no merece estar solo porque cuando el paciente ingresa, ingresa para poder volver a ver la familia cuando salga del hospital o caso contrario no lo va volver a ver nunca más”, explicó la profesional médico.