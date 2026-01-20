Hoy vence el plazo para depurar a un familiar fallecido del Padrón: sigue estos 6 pasos

Los ciudadanos tienen hasta hoy, 20 de enero, para completar el proceso de depuración de familiares fallecidos del Padrón Electoral Biométrico, a fin de garantizar un registro actualizado de votantes para las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.

El procedimiento se realiza a través de la plataforma Yo Participo, siguiendo estos seis pasos:

Verificar si el nombre del familiar fallecido sigue registrado en el Padrón Electoral Biométrico. https://yoparticipo.oep.org.bo/ Escanear el QR o por el link https://rehabilitaciones.oep.org.bo/declaraciones/ para ingresar a la sección de Solicitud de Familiar Difunto o Descargar y llenar el formulario de declaración jurada de solicitud de depuración. Digitalizar el formulario firmado junto con los documentos que respalden el fallecimiento del familiar. Adjuntar los archivos escaneados y completar cualquier información adicional requerida en la plataforma. Una vez finalizado el proceso, se generará un documento PDF con un número de trámite que incluye la información del ciudadano y un código QR.

Las autoridades electorales recuerdan que mantener el padrón actualizado es fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios. Los ciudadanos que aún no hayan realizado este trámite deben completar el proceso antes de la medianoche de hoy.

