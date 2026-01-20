TEMAS DE HOY:
accidente vehicular QNMP Evo Morales

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Hoy vence el plazo para depurar a un familiar fallecido del Padrón: sigue estos 6 pasos

Hoy, 20 de enero, vence el plazo para actualizar el Padrón Electoral Biométrico eliminando a familiares fallecidos. Te explicamos cómo hacerlo en seis pasos sencillos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/01/2026 10:53

Bolivia

Escuchar esta nota

Los ciudadanos tienen hasta hoy, 20 de enero, para completar el proceso de depuración de familiares fallecidos del Padrón Electoral Biométrico, a fin de garantizar un registro actualizado de votantes para las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.

El procedimiento se realiza a través de la plataforma Yo Participo, siguiendo estos seis pasos:

  1. Verificar si el nombre del familiar fallecido sigue registrado en el Padrón Electoral Biométrico. https://yoparticipo.oep.org.bo/

  2. Escanear el QR o por el link https://rehabilitaciones.oep.org.bo/declaraciones/ para ingresar a la sección de Solicitud de Familiar Difunto o 

  3. Descargar y llenar el formulario de declaración jurada de solicitud de depuración. 

  4. Digitalizar el formulario firmado junto con los documentos que respalden el fallecimiento del familiar.

  5. Adjuntar los archivos escaneados y completar cualquier información adicional requerida en la plataforma.

  6. Una vez finalizado el proceso, se generará un documento PDF con un número de trámite que incluye la información del ciudadano y un código QR.

 

Las autoridades electorales recuerdan que mantener el padrón actualizado es fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios. Los ciudadanos que aún no hayan realizado este trámite deben completar el proceso antes de la medianoche de hoy.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD