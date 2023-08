Incierto futuro de las Elecciones Judiciales; no hay consenso en el Senado

Cargando...

La Paz, Bolivia

La realización de las elecciones judiciales en Bolivia aún es incierta, luego de que no se lograra un consenso en la Cámara de Senadores para viabilizar el proyecto de ley para la preselección de candidatos.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó este jueves a la oposición a retomar el diálogo político para consensuar una ley que destrabe las elecciones judiciales, espera que en las próximas horas se retome el trabajo en la comisión técnica.

No obstante, el panorama político está marcado por la polarización. Desde la Comunidad Ciudadana (CC), se ha anunciado la negativa a respaldar cualquier propuesta proveniente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Nos han tirado la puñalada por la espalda, cuando iba a haber consenso se comenzaron a retirar los senadores del MAS porque están apostando por esta "ley esperpento" que plantea una metodología tradicional de preselección que necesita por lo menos 90 días", dijo el diputado de CC, Carlos Alarcón.

En Creemos ratifican que sin consenso no hay elecciones. "El Movimiento Al Socialismo nuevamente quiere estropear la democracia no respetando los dos tercios y queriendo con esto generar un decretazo para mantener los mismos magistrados que actualmente están. Nuestra bancada no va apoyar dicha ley", dijo el diputado Leonardo Fabián Ayala.

Las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa conformaron una comisión extraordinaria para debatir y trabajar en un solo proyecto de ley, que permita la consolidación de las elecciones judiciales. Sin embargo, no se concretó ninguna reunión por la inasistencia de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).