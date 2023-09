"Jugué con mercurio de niño": Ministro de Medio Ambiente pone en duda sus efectos

Bolivia

En las últimas horas el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, contó que en su infancia vivía en Potosí frente a una mina y jugaba con mercurio, por lo que puso en duda que haya sufrido efectos.

“Alguien decía: ‘hermano ministro, ya tengo 66 años y no tengo ningún síntoma de mercurio’. Y creo también le creo, porque yo soy de Potosí y en 500 años de vida, Potosí ha usado mercurio para la plata y el oro. Por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve, sigue corriendo mercurio. Los niños de Potosí siguen juntando mercurio en botellas para vender, no sé si están enfermos. Yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros, y jugaba con mercurio”, aseguró en su intervención en el Conversatorio en Democracia “Minería aurífera: el mercurio en cuestión”.