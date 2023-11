La alcaldía de La Paz amanece tapiada en apoyo a Arias

Cargando...

La Paz, Bolivia

Luego de que ayer la justicia determinara detención domiciliaria sin salida laboral para el alcalde de La Paz, Iván Arias; hoy, el edificio municipal amaneció tapiado. Las puertas fueron bloqueadas con llantas que tapan casi toda la puerta.

Trabajadores ediles y organizaciones sociales realizan la medida en apoyo al burgomaestre. No permitirán el ingreso de concejales ni que instale sesión porque temen que se elija a una nueva autoridad municipal.

"El fallo judicial no tiene respaldo. Se atenta no solo contra el alcalde, sino contra la democracia y los votos de la ciudadanía paceña", afirmó uno de los funcionarios en el lugar.

A la vez, desde las juntas vecinales denunciaron un intento de "golpe municipal" de parte de "algunos" concejales.

"Están arrinconando a nuestro alcalde de las funciones que el pueblo le ha dado. Estamos defendiendo el voto popular y no vamos a claudicar en esto. Todas nuestras juntas vecinales se movilizarán. Estamos con los choferes, gremiales, todos los sectores en apoyo al alcalde. No vamos a permitir que se manosee el voto popular. La alianza interinstitucional estamos en estado de emergencia", afirmó Jorge Paredes, representante de juntas de vecinos.

Aseguran que permanecerán todo el día bloqueando el ingreso al edificio edil porque "si no hay alcalde, no hay Concejo Municipal", aseguraron. No descartan bloquear calles y otras acciones.

"El Concejo Municipal no ha hecho nada por La Paz. Tenemos el problema del agua, el aire contaminado. No se aprobó ningún reformulado para las juntas vecinales. Debería irse el concejo en lugar del alcalde", agregó.

Desde la alcaldía, informaron que se presentará la apelación, mientras tanto Arias seguirá ejerciendo como burgomaestre desde su domicilio.