La Felcn intercepta y secuestra un avión Beechcraft en pista clandestina en San Matías

Santa Cruz, Bolivia

Un avión Beechcraft de fabricación estadounidense, valuado en dos millones de dólares, fue interceptado y secuestrado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), después de ser hallado abandonado en una pista clandestina en el municipio de San Matías en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

La nave con matrícula brasileña y con capacidad para 10 personas, había aterrizado la mañana de ayer, domingo, 22 de enero, en una pista clandestina en la comunidad Las Petas en la jurisdicción de San Matías, a 500 kilómetros de la capital cruceña.

Los agentes antinarcóticos durante su intervención, no encontraron a ninguna persona, por lo que los ocupantes presuntamente se dieron a la fuga dejando el avión en plena pista. Los agentes antinarcóticos durante su intervención, no encontraron a ninguna persona, por lo que los ocupantes presuntamente se dieron a la fuga dejando el avión en plena pista. Se desconoce los motivos de su aterrizaje, no obstante, existen hipótesis que el avión fue para transportar droga hasta Brasil.

Tras la primera inspección de la nave de doble turbohélice realizada por los efectivos de la Felcn no se encontró sustancias ilícitas en su interior. Se aguarda que pilotos especializados de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trasladen hasta el aeropuerto de El Trompillo, donde será sometido a un aspirado químico que determine si fue utilizada para el transporte de sustancias controladas.

En tanto, la Felcn recorre por tierra los alrededores de la pista, en busca de los ocupantes del Beechcraft, que ingresó a territorio nacional violentando el espacio aéreo para implicare, aparentemente, en actividades del narcotráfico.