La Larga Noche de Museos 2026 proyecta alcanzar 600 inscripciones

La XX Larga Noche de Museos 2026 se acerca y la Alcaldía de La Paz intensifica la logística y coordinación del evento nocturno más importante del calendario cultural paceño. El secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, informó que se prevé alcanzar casi 600 inscripciones de espacios e instituciones culturales.

“Creemos que van a ser unas 600 (inscripciones). Hasta el momento se han presentado unas 400 y en los siguientes días seguramente se van a presentar más”, indicó.

Enfatizó que gran parte de la organización ya se encuentra consolidada, con las inscripciones procesadas y la orden de despacho en marcha, además de la logística interna definida. Entre los aspectos pendientes figura la contratación de servicios artísticos, que será concretada en los próximos días.



La Larga Noche de Museos está prácticamente lista, es una actividad que no depende netamente de la municipalidad, puesto que la coordinación con otras organizaciones es necesaria para brindar la mejor atención durante el espacio donde se congrega la cultura paceña.

“No es una actividad que depende neta y únicamente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sino a través de cada una de las organizaciones como librerías, casas culturales y restaurantes. Todo el municipio participa, así que nosotros somos básicamente un aglutinador”, reiteró.

Según el reporte de la Agencia Municipal de Noticias, el evento se realizará el sábado 16 de mayo a partir de las 15.00, cuando la ciudad se transformará en un escenario que reflejará historia, arte, cultura e identidad, reafirmando la tradición paceña en su vigésima versión.

La XX Larga Noche de Museos se realizará en 14 circuitos distribuidos en la zona Sur, el centro paceño, Sopocachi y Miraflores. Museos públicos y privados, centros culturales, galerías de arte, archivos, bibliotecas, universidades, colectivos, asociaciones de artistas, fundaciones, empresas privadas, delegaciones diplomáticas y coleccionistas particulares participan de esta actividad. ABI.

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