"La mayoría se va": Sequía provoca la migración de jóvenes de El Alto

Bolivia

Hasta esta semana, 290 de 340 municipios de todo el país se han declarado en emergencia o han decretado zona de desastre por la escasez de agua. Los departamentos afectados son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí.

A una hora de la Ceja del Alto se encuentra la comunidad Pomamaya, donde los pozos de hasta 10 metros de profundidad ya no tienen agua.

"No tenemos agua para consumo humano, ni para nuestros ganados ", lamentó un poblador

En la zona, el agua sale turbia y nadie tiene piletas. La dramática situación también tuvo un impacto negativo en la cantidad de crías de ganado.

"No hay alimento, no hay agua" , comentó una joven que cría ovejas.

En Pomamaya Alto y Bajo, hay 1.950 familias afectadas que demandan atención oportuna.

Los cultivos dañados, sin frutos y sin agua en el distrito 9 de la ciudad del Alto impulsó a varios jóvenes a migrar hacia áreas urbanas y al exterior del país, principalmente Argentina y Brasil.

"La mayoría de los jóvenes se va, a veces la vida es triste. No hay trabajo, no hay chacras, no se produce", comentó una pobladora