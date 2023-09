Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En la ciudad de Santa Cruz, más de 15,000 trabajadores sexuales comerciales están registradas legalmente en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), sin embargo, una preocupante falta de regulación generó un riesgo significativo para la transmisión de enfermedades sexuales en la región.

“Ya vamos por la libreta quince mil quinientos aproximadamente, pero si tenemos un promedio mensual de 1,500 a 2,000 trabajadoras sexuales que vienen a hacer un control mensual”, manifestó Zulma Camacho, encargada del Programa ITS/ SIDA de la Gobernación cruceña.

El Sedes indicó que no emite libretas de sanidad a las menores de edad involucradas en esta industria. “No se entrega esta libreta de sanidad a menores de edad, por ello se pide el carné de identidad original”, señaló Camacho.

Al ser consultada sobre lo que sucede con las menores de edad que son encontradas en lenocinios, hoteles o alojamientos prestando servicios sexuales, Camacho advirtió: “Están realizándolo no de una manera saludable porque seguramente no han recibido ningún control médico. Ahí se ve que está habiendo tratado y comercio sexual, porque están utilizando a estos menores para brindar un servicio que no deberían estar haciendo”.