La Virgen de Cotoca regresa a su santuario tras su visita a Santa Cruz

La imagen de la Virgen de Cotoca, patrona del Oriente boliviano, retornó este viernes por la noche a su santuario, ubicado a 20 kilómetros del centro de la ciudad, tras permanecer un día en la Catedral Metropolitana de Santa Cruz.

La tradicional visita comenzó el jueves 27 de noviembre, como parte de las actividades previas a su Fiesta Patronal del 8 de diciembre, y reunió a miles de fieles que se acercaron a rendir homenaje.

Desde temprano, centenares de devotos se congregaron en el centro de la ciudad para participar de la misa de despedida, celebrada a las 18:00 en la Catedral basílica menor de San Lorenzo Mártir. Posteriormente, comenzó la peregrinación hacia Cotoca.

La misa de despedida marca el cierre de la visita anual de la Virgen a Santa Cruz, una tradición que se repite cada noviembre como antesala a su festividad principal, el 8 de diciembre.

