Las claves para entender el caso del millón de dólares y sus nexos con Marset

Santa Cruz, Bolivia

La investigación del caso por el robo de 1 millón de dólares hace más de 10 días ha dado un giro cuando se encontraron nexos con el narcotraficante uruguayo y prófugo Sebastián Marset.

Todo comenzó el pasado viernes 12 de enero, cuando tres oficiales de Tránsito realizaron una intervención "irregular" y se hicieron con 1 millón de dólares.

Ese día, una camioneta Lexus color blanco, con matrícula 4806-KYA, fue interceptada por los tres policías cuando circulaba por el sexto anillo y la avenida Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Luego de la revisión, los uniformados incautaron una bolsa que contenía un millón de dólares, pero dejaron ir a los ocupantes y la camioneta. Desde entonces, se desconoce el paradero del vehículo.

A los dos días, un representante de los presuntos dueños del dinero hizo la denuncia por robo, se trata de Oscar Gutiérrez, luego fue procesado. Los oficiales de Tránsito -identificados como José C. C., Ramiro C. F. y Ángel G.- fueron aprehendidos. El coronel Yerko Terán, Jefe de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, también está implicado porque "investigó por su cuenta" la denuncia.

Días después, la Policía recuperó 843.500 dólares de esa operación. El destino del dinero restante también es desconocido.

En ese entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que el origen del dinero estaría relacionado con el narcotráfico. Además, aseguró esta fuerte suma iba a financiar el tráfico de drogas en la zona del trópico de Cochabamba.

Posteriormente, se identificó a los ocupantes de la camioneta, así como a su propietario. El vehículo está registrado en el municipio de Colpa Bélgica a nombre de Samuel Jesús Martínez Méndez, de 31 años y una de las personas vinculadas a Marset, durante su estadía en Bolivia. Se trata de un “tramitador” que trabajó para el narco uruguayo, reporta el portal montevideo.com.uy.

"Ese vehículo ha sido registrado por un individuo que también realizó este registro en un motorizado que corresponde a la organización de Sebastián Marset Cabrera", dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

La expropietaria del vehículo ya declaró como testigo y aseguró que lo vendió en cuotas hace un año, pero no tiene más relación con los involucrados en el caso.

“Lo que estamos diciendo es que ha habido una persona que se ha encargado de la gestión, vamos a llamar tramitología, vinculada a los registros de dos vehículos. Uno un BMW que fue encontrado por la Policía Boliviana después de que Marset huyó. Esa misma persona hace los registros del vehículo que hoy día está siendo buscado”, agregó Aguilera, en conferencia de prensa.

Recientemente, autoridades bolivianas aseguraron que el dinero fue retirado de una agencia del banco Santander en Iquique, Chile, dos días antes del robo y se investiga esa conexión internacional. Ya que no se declaró en Aduana.

Paralelamente, se realizaron allanamientos y notificaron para prestar declaraciones a diferentes personas.