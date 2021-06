Lenka Nemer no soñaba con ser Miss: “Yo me veía como la secretaria general de la ONU”

Santa Cruz, Bolivia

Lenka Nemer comentó lo fuerte que ha sido estar separada de su familia por causa de todas las responsabilidades que ha tenido después de finalizar su compromiso con el magno concurso de la belleza, Miss Universo.

La Reina explicó que pudo disfrutar del apoyo de su familia en Florida, Estados Unidos donde se hizo el concurso internacional, pero al llegar a Bolivia sólo ha cumplido con compromisos

Tenemos intención de promocionar un evento en La Paz para coadyuvar por una causa que trata de impulsar el control y precaución del cáncer de mama, que llevará a cabo con su hermana y con Miss Internacional Bolivia.

Lo primero que hizo la hermosa paceña fue hablar de la importancia que tiene las redes sociales y el uso social que se les da.

Llamó la atención sobre la censura en redes sociales, donde se ha estigmatizado el seno femenino y puso como ejemplo campañas en que usan el pectoral masculino para mostrar cómo se hace el tocamiento para identificar el cáncer de mama.

“Cada vez que me llega una noticia estoy de mal humor, hasta por una semana, hasta que hago un video, me expreso sobre eso”

Confesó que a pesar de que su mamá y su hermana fueron reinas de belleza, ella no tenía favoritismo por este tipo de certámenes” yo no buscaba convertirme en reina de belleza, sino convertirme en activista sobre el hambre… la cantidad de feminicidios en el país”

“No quiero ser sólo bonita, no me interesa ser sólo bonita” , dijo la Miss que aseguró que "ver la evolución de los concursos de bellezas me animó a participar para utilizarlo como una plataforma para alzar la voz sobre temas de importancia". “Yo me veía como la secretaria general de la Naciones Unidas”.