¿Lo reconoce? Niño de 2 años fue encontrado caminando solo por la Av. Monseñor Rivero

Un niño de aproximadamente 2 años fue encontrado este jueves 4 de septiembre caminando solo y desorientado por la avenida Monseñor Rivero, en Santa Cruz de la Sierra.

El pequeño, que se encontraba descalzo, fue auxiliado alrededor de las 19:00 por una familia que lo llevó a las instalaciones de la Red Uno de Bolivia, con la esperanza de que sus familiares lo reconozcan y se acerquen a recogerlo.

Hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad del menor ni de sus padres.

Si alguien reconoce al niño o sabe quiénes son sus familiares, puede comunicarse a los números 77393777 o 77016477.

