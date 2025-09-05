TEMAS DE HOY:
Comunidad

¿Lo reconoce? Niño de 2 años fue encontrado caminando solo por la Av. Monseñor Rivero

Se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares del pequeño, quien fue hallado caminando solo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/09/2025 21:34

Santa Cruz, Bolivia

Un niño de aproximadamente 2 años fue encontrado este jueves 4 de septiembre caminando solo y desorientado por la avenida Monseñor Rivero, en Santa Cruz de la Sierra.

El pequeño, que se encontraba descalzo, fue auxiliado alrededor de las 19:00 por una familia que lo llevó a las instalaciones de la Red Uno de Bolivia, con la esperanza de que sus familiares lo reconozcan y se acerquen a recogerlo.

Hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad del menor ni de sus padres.

Si alguien reconoce al niño o sabe quiénes son sus familiares, puede comunicarse a los números 77393777 o 77016477.

 

