Madre de gemelos fue abandonada y estafada por su esposo

Santa Cruz, Bolivia

Emiliana es una admirable madre de gemelos de 11 meses, por los cuales viene luchando sola desde sus 5 meses de gestación, ya que su esposo la abandonó y además eso la estafó dejándola en una pésima situación. Hace algunos meses, enfermo grave de gastritis y no podía ni pararse de dolor, por lo cual no tenía para alimentar a sus hijos y se dejó vencer con dos meses de alquiler.

Ella se dedica a vender asaditos que ella misma prepara, pero por su enfermedad se le ha dificultado el seguir trabajando. El dueño de la casa donde ella alquila un pequeño dormitorio, le ha pedido que se vaya y le deje su ropero, como parte de pago por la deuda.

Emiliana con mucha tristeza manifiesta que es lo único que tiene, porque no sirve ya ni su cocina donde preparaba sus asaditos para vender, ademásvendió su heladera y su televisor lo tuvo que dejan en prenda para poder tener con que alimentar a sus pequeños. a Esta situación la desespera, ya que asegura que en algunas oportunidades no ha tenido nada para alimentar a sus hijo. Pide ayuda porque no quiere ir a la calle con sus hijitos.

Para poder ayudar a esta valiente madre y sus gemelos, puede comunicarse al número de celular 615 06 977.