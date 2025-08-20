MAS busca designar vocales del TSE antes de la transición, oposición lo rechaza

El senador Luis Adolfo Flores (MAS), miembro de la comisión de constitución del Senado, informó que se aprobó la convocatoria para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que fenecen en su mandato en el mes de diciembre, por lo cual pide a las Cámaras de Senadores y Diputados tratar con celeridad el proyecto de ley de convocatoria.

El legislador estima que entre el 15 y 20 de octubre la Asamblea Legislativa debe aprobar por dos tercios la designación de los vocales electorales.

“La comisión de Constitución del senado ha aprobado el lunes pasado la convocatoria para la selección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, que cumplen funciones el 7 de diciembre, saben que esta muy cerca otra elección a los gobiernos subnacionales, no hay mucho tiempo para perder, aproximadamente 50 días todo el proceso, por lo tanto debe aprobarse esta semana en el Senado, posteriormente en Diputados muy aceleradamente y convocar a personalidades del país” dijo Flores en conferencia de prensa.

Por su parte el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, dijo que la situación será analizada en bancada pues si bien el tiempo es corto para que los nuevos legisladores que inician funciones en noviembre puedan cumplir con la designación, también existe la susceptibilidad de que el MAS busque designar a sus afines en el nuevo Órgano Electoral.

“El MAS hasta el ultimo día que estén en esta Asamblea van a buscar tener espacios de influencia en los órganos del Estado, por eso es que a nivel de bancada vamos hacer una evaluación, creemos también importante que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie y podamos definir una posición. Personalmente creo que la próxima Asamblea debería elegir las nuevas autoridades, aunque los tiempos están muy justos”, señaló.

