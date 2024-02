“Me agarró del cuello y me asfixió hasta dejarme inconsciente”, contó víctima de asalto

Santa Cruz, Bolivia

En un hecho ocurrido el pasado viernes 2 de febrero, una salteñeria fue escenario de un violento asalto protagonizado por un aparente cliente. La víctima, una joven empleada, sufrió un ataque sorpresivo después de que el individuo realizara un pedido aparentemente normal.

La afectada relató la terrorífica experiencia: “El día viernes cuando abrí el snack, entró un cliente, me pidió un salteña y una soda para llevar, se lo alisté y él se fue comiendo. A los 3 minutos regresó y pidió tres salteñas más. Se las entregué, me pagó, y mientras cambiaba una de ellas por una picante, me agarró del cuello y me asfixió hasta dejarme inconsciente. Caí al piso y continuó asfixiándome, advirtiéndome que no gritara”.