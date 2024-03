“Me jaló el celular y me tumbó”: Sujetos en moto asaltan a una censista en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

En medio de la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia, una joven censista voluntaria fue víctima de un violento asalto perpetrado por dos individuos a bordo de una motocicleta en el barrio Cielito Lindo, zona de la Virgen de Cotoca, Octavo Anillo en Santa Cruz. El incidente tuvo lugar al mediodía de este sábado 23 de marzo, cuando la víctima se encontraba supervisando la recopilación de datos del proceso censal.

Los delincuentes arrebataron el teléfono celular de la joven antes de darse a la fuga en dirección desconocida. Las cámaras de seguridad instaladas en una de las viviendas vecinas capturaron el momento de la huida de los supuestos antisociales, imágenes que actualmente están siendo analizadas por las autoridades policiales en busca de pistas que conduzcan a su captura.

La víctima, identificada como Reishel A.C., una supervisora del Censo, relató el incidente: “Estaba supervisando a un censista voluntario en la esquina de una casa cuando, en ese momento, me puse a revisar mi teléfono. En ese momento, una motocicleta con dos hombres a bordo pasó cerca de mí y me preguntaron por una calle. Fue entonces cuando me jalaron el celular y me tumbaron al suelo”.