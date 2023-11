“Me jaló y me botó”: Mujer atracada se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento

Santa Cruz, Bolivia

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta protagonizaron un violento intento de robo de un celular en las calles del barrio 14 de Septiembre, cercano al mercado El Fuerte en la zona Los Lotes de Santa Cruz de la Sierra. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, dejando a la víctima herida y conmocionada.

La víctima, una mujer de 56 años que transitaba por la zona, fue interceptada por los delincuentes mientras conversaba por su teléfono celular. En un acto audaz, los asaltantes intentaron arrebatarle el dispositivo móvil, lo que provocó una caída violenta de la mujer. Afortunadamente, los criminales no lograron llevarse el teléfono.

La mujer, visiblemente afectada por el incidente, relató: “Me jaló, pero no me quitó el celular. Seco me botó y no me acuerdo nada”. La víctima también informó que los delincuentes eran desconocidos para ella, pero uno de ellos llevaba un chaleco distintivo de los mototaxistas.