Mellizos se salvaron de morir ahogados en la tragedia familiar en cascadas de Cuevas

Santa Cruz, Bolivia

En una jornada que estaba destinada a ser un día familiar lleno de diversión en el Centro Ecológico de Cuevas en Samaipata, Santa Cruz, se convirtió en una tragedia desgarradora. Gualberto Soria Orías, de 44 años, y su hijo Ricardo S. R., de 13, perdieron la vida ahogados en las cascadas de Cuevas el domingo.

Según informes preliminares, el padre disfrutaba del día junto a sus hijos, incluyendo los mellizos, en el mencionado centro ecológico. Elizabeth Rodríguez, la madre del menor fallecido, relató entre lágrimas: “Me parte el alma esta situación, mi hijo salió con su papá a pasear y no volvieron”.

“Él (papá) los lleva los fines de semana, pero por vacaciones tuvieron unos días más. Ya habían ido a un paseo y decidieron ir a otro. Mi niña me dio la noticia; primero me habló un hombre y no podía creerlo. Le dije: ‘Usted me miente, no señora. Véngase rápido’, a Cuevas me respondió. ‘Aquí están sus dos niños’ (refiriéndose a los mellizos) y el otro está desaparecido. No lo encontramos. Su papá perdió la vida, no había nadie para rescatarlo y la gente grababa, pero no hacía nada”, agregó con la voz entre cortada.