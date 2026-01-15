Ministerio de Salud terciariza el examen de Residencia Médica para frenar la corrupción

En un giro drástico para garantizar la transparencia en la formación de especialistas, la ministra de Salud, Marcela Flores, presentó este jueves, 15 de enero, la Resolución Ministerial 0006, que ordena la terciarización total del examen de admisión al Sistema Nacional de Residencia Médica. Esta medida surge tras las severas irregularidades y observaciones registradas en el proceso de la gestión 2025, el cual se encuentra actualmente bajo auditoría y demanda judicial.

Cero injerencia estatal y colegiada

La principal novedad de esta reforma es la exclusión total de las instituciones que tradicionalmente gestionaban la prueba. Ni el Ministerio de Salud, ni el CNIDAI, ni los CRIDAI departamentales, ni los Colegios Médicos tendrán acceso al contenido del examen.

"Queremos evitar la más mínima posibilidad de que existan actos dolosos. Por eso, el proceso será externo y lo desarrollará exclusivamente la cooperación internacional a través de empresas que ellos mismos seleccionarán", enfatizó Flores.

Cronograma y validez jurídica

La resolución establece los siguientes puntos clave:

Artículo Primero: Terciarización del examen a partir de la gestión 2026 bajo criterios de objetividad e idoneidad.

Artículo Segundo: El inicio de la residencia médica se fija para el 1 de abril de cada año.

Artículo Tercero y Cuarto: Se anulan disposiciones anteriores y se notifica formalmente al CNIDAI.

Acciones penales contra estafadores

La ministra también lanzó una advertencia contra "personas inescrupulosas" que circulan supuestos bancos de preguntas y exámenes en redes sociales. Flores informó que ya se inició un proceso penal contra un individuo que ofrecía un presunto examen para 2026 en internet.

"Hasta la fecha el examen ni siquiera ha sido elaborado, pues recién este lunes concluimos los términos de referencia. No caigan en fraudes", exhortó la autoridad, señalando que el Ministerio Público y la Policía ya investigan el origen de estas publicaciones.

La decisión responde a la línea del gobierno del presidente Rodrigo Paz de luchar frontalmente contra la corrupción. Tras recibir informes de una auditoría externa sobre las fallas del 2025, el Ministerio optó por este modelo de externalización, cuyos detalles logísticos empezaron a gestionarse desde noviembre pasado.

